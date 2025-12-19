 
In der letzten Bilderrätsel-Auflage 2025 ist nach einem Ort der Einkehr und Besinnung gefragt, der alljährlich zu Heiligabend meist außergewöhnlich gut besucht ist.

Gewinnspiel: „Anyhow – ein tolles Motiv“, lobt der Texaner
1
Welche Kirche zeigt die Aufnahme? Die richtige Lösung ist ein Prosit der Gemütlichkeit wert. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Dieses Foto war dann doch ein Knüller. Gleich 87 Mails und knapp drei Dutzend Postkarten haben die Redaktion zum vergangenen „Bilderrätsel am Wochenende“ erreicht. Ganz offensichtlich hat das gesuchte Gebäude bei so manchem das Erinnerungsvermögen beflügelt.

Uwe Langhammer etwa, vormals Steinach, mittlerweile in Texas zuhause, hat noch gut parat, wie er einst als Student an der Thüringer Schulnetzplanung an dieser Stelle mitwirken musste: „Es sollte im Prinzip festgelegt werden, wo und welche Schule schließen muss. Zugrunde gelegt waren schon damals Projektionen, die gerade in grenznahen Kreisen nie eintraten. Durch die ehemalige Grenznähe war die Abwanderung relativ überschaubar. Und ob dies damals jemals eine signifikante Rolle spielte, bleibt offen. Unser Einfluss sieht in nachfolgender Analyse marginal aus. Professor Weishaupt legte quasi fest, wer wo recherchieren soll und der Heimatbezug war ein Faustpfand. Ob unsere ‚Befunde’ jemals die Politik erreichten, bleibt offen. Egal welche Studien herangezogen wurden, es bleibt dabei: Der Finanzminister darf/soll niemals Bildungspolitik machen!“

Mit diesen Worten grüßt nun einer die alte Heimat, der auf beiden Seiten des Ozeans in allen verschiedenen Klassenstufen unterrichtet hat und bald in Rente geht.

Langhammer lobt, dass die gesuchte Schule, die nach den Geschwistern Hans und Sophie Scholl benannt ist, ihren Job macht: „Ja, warum haben nicht alle Schulen einen Namen von Pädagogen/Unternehmern, die ihr Herz und Blut für die junge Generation in die Waagschale geworfen haben. Es muss ja nicht immer Montessori oder Walldorf oder Steiner sein, aber es gibt genug lokale Pädagogen und Unternehmer, die es verdient hätten. Warum die SBBS noch ‚namenlos’ ist, versteht die Welt nicht. Anyhow – tolles Motiv von der Schule.“

Auch Traudel Garg hat sich gefreut übers schöne Foto der Geschwister-Scholl-Schule: „Dieses Gebäude hat eine langjährige Geschichte als Bildungseinrichtung in der Stadt Sonneberg, das frühere Lyzeum war zu DDR-Zeiten die Grundschule und Polytechnische Oberschule und besaß sogar ein Schwimmbecken im Erdgeschoss, so dass frühzeitig Schwimmunterricht stattfinden konnte.“

Nach der Wende wurde die Bildungsstätte, die von 1949 bis 1991 „Geschwister-Scholl-Schule“ hieß, als „Schule am Stadtpark“ weitergeführt und erhielt erst 2016 den ursprünglichen Namen zurück.

Garg: „Als damalige Kreisrätin durfte ich zur Feierstunde auf die Bedeutung der Geschwister Hans und Sophie Scholl verweisen, die in der Widerstandsbewegung der ‚Weißen Rose’ aktiv gegen das Hitlerregime und den Krieg kämpften und Flugblätter verteilten und am 22. Februar 1943 ermordet wurden. Symbolisch überreichte ich die ‚Weiße Rose’, Die ‚Weiße Rose’ haben Schüler, Lehrer und Eltern auch zum Signet der Schule gewählt, was als Logo von der Elternvertreterin Nancy Oehme erstellt wurde.“

Damals noch eine hölzerne Turnhalle

So einige, die in der Juttastraße ihr Rüstzeug fürs Leben erhielten, haben sich gut gelaunt am Gessner-Gewinnspiel beteiligt, so Christine Strößenreuther, die von 1967 bis 1977 dort zum Unterricht einrückte. Kaum anders Yvonne Wabra: „Dort bin ich bis zur Wende zur Schule gegangen, das waren schöne Jahre.“ Thomas Meuer aus Oberlind spricht noch heute unumwunden von „meiner Grundschule“, die er ab 1965 besuchte: „Schöne Erinnerungen an meine Schulzeit und an die Lehrer, manche sind noch bei Klassentreffen dabei! Der Schulhof war zwar groß, aber ohne ein bisschen Grün. Dafür gab es damals noch eine hölzerne Turnhalle direkt neben dem Eingang ins Schulgebäude. Und einen Pool im Keller, dort lernten wir schwimmen im Sportunterricht. Ein Werkraum und Speiseraum mit Essenausgabe war auch im Keller untergebracht. Und nicht zu vergessen eine riesengroße Heizung mit Lagerplatz für die benötigten Tonnen an Kohlen war auch im Untergeschoß zu finden.“

Auf zwei Etagen mit den vielen Klassenzimmern (auch ein Chemie-Physikraum vorhanden) folgte ganz oben die Wohnung für den Hausmeister, der für Ordnung und Sauberkeit und im Winter für warme Klassenzimmer zuständig war, schreibt Meuer.

Beim Griff in den Lostopf hatte Rita Schlossarek aus Frankenblick das Glück auf ihrer Seite. Herzlichen Glückwunsch nach Effelder. Frau Schlossarek kann sich ihren Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner zu den üblichen Öffnungszeiten in der Lokalredaktion gerne abholen.

Somit steuert das „Bilderrätsel am Wochenende“ auf seine allerletzte Ausgabe zu. Passend zur Weihnachtszeit hat Fotograf Carl-Heinz Zitzmann auf eine Örtlichkeit entschieden, in der alljährlich zu Heiligabend in Neuhaus-Schierschnitz wie allerorten die U-Boot-Christen auftauchen. Welches Gotteshaus ist zu sehen?

Bei der Auflösung gilt es nun einiges zu beachten. Schnelles Handeln ist nämlich gefragt. Wegen der Feiertagsfolge müssen Lösungsvorschläge bis Dienstag, 23. Dezember, 12 Uhr, in der Redaktion vorliegen. Veröffentlicht wird der Gewinner dann in der Druckausgabe am Samstag, 27. Dezember. Hernach setzt das „Bilderrätsel am Wochenende“ aus.

Zwei Gutscheine sind im Jahreslauf übrigens noch nicht abgeholt worden. Vielleicht finden Jens Kembowski aus Sonneberg (Gewinner im Januar) und Doreen Müller aus Lauscha (Gewinnerin im November) ja noch den Weg, sich ihr süffiges „Zubehör“ zur Silvesterparty zu sichern? Denn ansonsten droht der gute Schluck Gessner womöglich von der Inventur vernascht zu werden.

Wer glaubt, die Lösung zu kennen, kann per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, Sonneberg oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de seine Antwort einsenden. Nur korrekte Einsendungen, die bis Dienstag, 23. Dezember, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, landen im Lostopf. Zu gewinnen gibt es einen Gessner-Gutschein.