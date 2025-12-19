Gewinnspiel: „Anyhow – ein tolles Motiv“, lobt der Texaner

Somit steuert das „Bilderrätsel am Wochenende“ auf seine allerletzte Ausgabe zu. Passend zur Weihnachtszeit hat Fotograf Carl-Heinz Zitzmann auf eine Örtlichkeit entschieden, in der alljährlich zu Heiligabend in Neuhaus-Schierschnitz wie allerorten die U-Boot-Christen auftauchen. Welches Gotteshaus ist zu sehen?

Bei der Auflösung gilt es nun einiges zu beachten. Schnelles Handeln ist nämlich gefragt. Wegen der Feiertagsfolge müssen Lösungsvorschläge bis Dienstag, 23. Dezember, 12 Uhr, in der Redaktion vorliegen. Veröffentlicht wird der Gewinner dann in der Druckausgabe am Samstag, 27. Dezember. Hernach setzt das „Bilderrätsel am Wochenende“ aus.

Zwei Gutscheine sind im Jahreslauf übrigens noch nicht abgeholt worden. Vielleicht finden Jens Kembowski aus Sonneberg (Gewinner im Januar) und Doreen Müller aus Lauscha (Gewinnerin im November) ja noch den Weg, sich ihr süffiges „Zubehör“ zur Silvesterparty zu sichern? Denn ansonsten droht der gute Schluck Gessner womöglich von der Inventur vernascht zu werden.

Wer glaubt, die Lösung zu kennen, kann per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, Sonneberg oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de seine Antwort einsenden. Nur korrekte Einsendungen, die bis Dienstag, 23. Dezember, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, landen im Lostopf. Zu gewinnen gibt es einen Gessner-Gutschein.