Nur richtige Lösungen erreichten die Redaktion zum vergangenen Bilderrätsel am Wochenende. 58 Mails, zwei Faxe und 23 Postkarten lagen im Postfach. Stellvertretend auflösen darf die Frage nach der guten Kinderstube der Steinacher Axel Roßbach: „Es handelt sich um die Villa Sonnenschein am Bocksberg. Zu meiner Jugendzeit noch Gebäude 2 der Südschule, der Klassenstufen 2 bis 4 sowie dem Werkraum“. Über den Gewinn – ein Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner – darf sich Manuela Heinlein aus Schalkau freuen. Herzlichen Glückwunsch. Der Umschlag liegt zur Abholung in den Räumen der Lokalredaktion in der Sonneberger Bahnhofstraße bereit. Neue Runde, neues Glück: Gefragt ist nach einem Sonneberger Ortsteil, der heuer guten Grund zum Feiern hat. Womit’s das auch schon war an Tipps. Wer die Lösung kennt, schickt diese – inklusive seiner Adressdaten – bis Freitag, 28. März, 12 Uhr, per Post an die Redaktion in der Bahnhofstraße 60, in 96515 Sonneberg, per Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder via Fax an (03675) 893834. Zu gewinnen gibt’s wie immer einen Gessner-Gutschein.