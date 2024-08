Gewinnrückgang: Pfandbriefbank leidet weiter unter Gewerbeimmobilienflaute

Angekündigter Stellenabbau zu zwei Dritteln realisiert

In den ersten sechs Monaten stellte die Bank dafür 103 Millionen Euro zurück. Das war fast fünfmal so viel wie in den ersten sechs Monaten 2023, aber schon wieder sehr viel weniger als in der zweiten Hälfte des Vorjahres, als die pbb 191 Millionen Euro in die Risikovorsorge eingestellt hatte. Im vierten Quartal 2023 war die Bank sogar vorübergehend ins Minus gerutscht.