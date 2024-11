Da Melanie Memm jedoch die ayurvedische Lebensart sehr gerne so vielen Menschen wie möglich nahebringen möchte, bietet sie einerseits parallel zum Retreat entsprechende Küche im Restaurant für Interessierte auf Vorbestellung an, andererseits hat sie eine öffentliche Veranstaltung in die Ayurveda-Woche integriert: Einen Vortrag mit Christian Dressel über Indien mit kulinarischer Begleitung. Dabei nimmt der Vortragende die Gäste mit auf eine virtuelle Indienreise, vermittel seine Faszination für das ferne Land. Die Veranstaltung findet am 15. November um 19 Uhr in der Kulturscheune im Feriendorf Auenland statt. Tickets gibt es hier.