Seit 25 Jahren ist Uwe Leder im Krankenhausmanagement tätig. Zeiten wie diese, in der die gesamte Branche ins Rutschen gerate, hat der Geschäftsführer des SRH Zentralklinikums Suhl aber noch nicht erlebt. Umso höher sei es einzuschätzen, dass das Klinikum im Vorjahr erneut schwarze Zahlen geschrieben habe, meint er. Was erwirtschaftet wurde, wird direkt wieder ins Haus investiert, wo immer mehr Patienten und Notfälle zu versorgen sind.