Wenn vom 8. bis 11. Januar der BMW IBU Weltcup Biathlon in der Arena am Rennsteig gastiert, richtet sich der Blick der internationalen Wintersportwelt erneut auf Oberhof und den Landkreis Schmalkalden-Meiningen – eine hervorragende Gelegenheit, die Prachtregion mit gezielten Aktionen als attraktive Urlaubsregion mit hoher touristischer Strahlkraft zu präsentieren. Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen die Wettkämpfe weltweit an den Bildschirmen, zehntausende Fans sorgen vor Ort für eine einzigartige Atmosphäre.