Elternschaft "trotz" Übergewicht

"Neben offenen Diskriminierungserfahrungen berichten die Befragten auch von einem erhöhten Rechtfertigungsdruck hinsichtlich ihrer Elternschaft", fasst die Forscherin eine andere Konstante in den Berichten zusammen. Das Körpergewicht werde als Attraktivitätsmangel wahrgenommen. Wenn sie Kinder hätten, dann "trotz" ihres Gewichts. Eine Familie zu haben, werde von übergewichtigen Menschen daher oft zum "Nachweis der eigenen Normalität".

Jolyn Muijsers und ihr Mann kennen sich seit der Schulzeit. Zweifel, dass er sie "trotz" ihres Gewichts gut finden kann, hatte sie lange. Nach zweieinhalb Jahrzehnten Beziehung, Heirat und zwei Kindern sollte das zur Genüge bewiesen sein, aber "Gewicht ist ein großer Faktor. Nicht für ihn, aber für mich". Gerade hat sie 30 Kilo abgenommen. Sie hat sich ein Rennrad gekauft und ist entschlossen, das Gewicht zumindest zu halten.