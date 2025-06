Beim 22. Internationalen Junior Battle in Lochen am See in Österreich trafen die jungen Gräfenrodaer Gewichtheber auf eine starke Konkurrenz aus vier Nationen. 72 Sportlern aus der Schweiz, Österreich, Armenien und Deutschland kämpften um die begehrten Pokale und Medaillen. Die sechs Teilnehmer des SV 90 konnten sich über zweimal Gold, einmal Bronze, einen vierten und einen sechsten Platz freuen.