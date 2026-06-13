Gewichtheben: Wie bei einer kleinen Weltmeisterschaft

Für Ive Bräuning ging es in Lochen am See nicht nur um den Sieg in der U17, sondern auch um die Normerfüllung für die Jugend-EM. Der Start im Reißen war aufgrund einer Handverletzung nicht optimal und ein Versuch ging daneben. Aber bei unseren Freunden in Lochen haben die Suhler Heber ja wie gesagt einen Heimkampf und eine große emotionale Unterstützung. Das Stoßen verlief dann optimal mit neuer Bestleistung von 145 kg, Sieg in der U17-Wertung und die EM-Norm mit 257 kg wurde ebenfalls erfüllt.