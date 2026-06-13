 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Lokal
  6. Suhl

  8. Wie bei einer kleinen Weltmeisterschaft

Gewichtheben Wie bei einer kleinen Weltmeisterschaft

Hartmut Böhnhardt

Wenn der Athleten-Club Suhl zum International Juniors Battle ins oberösterreichische Lochen am See reist, ist das fast wie ein Heimspiel. Das sieht man auch an den Ergebnissen.

Gewichtheben: Wie bei einer kleinen Weltmeisterschaft
1
EM-Norm in der Tasche: Ive Bräuning vom AC Suhl beim Reißen. Foto: Hartmut Böhnhardt

Gewichtheben hat in der oberösterreichischen Gemeinde Lochen am See im Innviertel eine lange Tradition und die Gewichtheberhalle findet man natürlich im „Stemmerweg“. Beim nunmehr XXIII. International Juniors Battle gab es wieder optimale Wettkampfbedingungen für die Nachwuchsheber aus Österreich, Tschechien, Armenien, Deutschland und der Ukraine. Die Kraftzwerge aus der Suhler Wolfsgrube hatten sich gut vorbereitet und zeigten bei einer tollen Wettkampfstimmung starke Leistungen. Gefühlt haben die Suhler in Österreich immer einen Heimkampf.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Gewichtheberin Yvonne Kranz: „Es war eine geile Zeit“

19.04.2026 09:13 Gewichtheberin Yvonne Kranz „Es war eine geile Zeit“

34 Jahre waren das Gewichtheben und Yvonne Kranz ein unzertrennliches Paar. Nun ist Schluss. Wir sprachen nach dem Bundesliga-Finale in Schleusingen mit ihr über ihre Pläne.

Als jüngste Teilnehmer zeigten Annelie und Antonia Ecker bei den Mädchen U11 ein starkes Wettkampfdebüt auf internationaler Bühne und belegten die Plätze 5 und 8. Bei den Jungs U11 absolvierten Bruno Lehmann und Lars Weiß einen guten Wettkampf und konnten sich am Ende über Silber und Bronze freuen. Adriana Lerpscher siegte bei den Mädchen der U13 und wurde mit Gold und der Nationalhymne bei der Siegerehrung belohnt. Phoebe Feix erkämpfte Bronze bei den Mädchen U20. Bruder Liam Feix scheiterte denkbar knapp an neuen Bestleistungen und belegte Rang 2 in der U13 (Leichte Gruppe).

Unsere Empfehlung für Sie

EM im Gewichtheben: „Wir haben Dopingkontrollen, die nicht“

05.08.2025 15:00 EM im Gewichtheben „Wir haben Dopingkontrollen, die nicht“

Ive Bräuning vom AC Suhl hat in Madrid an seiner ersten EM teilgenommen. Ein Gespräch über die Premiere, die siegende Konkurrenz aus Russland und die Meinung des Bundestrainers.

Eine Leistungssteigerung zeigte John Keiner mit 58 kg im Reißen und 71 kg im Stoßen. Er erkämpfte in der schweren Gruppe die Bronzemedaille. In der U15 nutzten Eddie Hoffmann und Jakob Laue die Wettkampfmöglichkeit, um Erfahrungen auf einer großen Bühne zu sammeln. Sie belegten die Plätze 5 und 6 und konnten dabei neue Bestleistungen erzielen.

Für Ive Bräuning ging es in Lochen am See nicht nur um den Sieg in der U17, sondern auch um die Normerfüllung für die Jugend-EM. Der Start im Reißen war aufgrund einer Handverletzung nicht optimal und ein Versuch ging daneben. Aber bei unseren Freunden in Lochen haben die Suhler Heber ja wie gesagt einen Heimkampf und eine große emotionale Unterstützung. Das Stoßen verlief dann optimal mit neuer Bestleistung von 145 kg, Sieg in der U17-Wertung und die EM-Norm mit 257 kg wurde ebenfalls erfüllt.