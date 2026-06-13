Gewichtheben: Wie bei einer kleinen Weltmeisterschaft

Gewichtheben hat in der oberösterreichischen Gemeinde Lochen am See im Innviertel eine lange Tradition und die Gewichtheberhalle findet man natürlich im „Stemmerweg“. Beim nunmehr XXIII. International Juniors Battle gab es wieder optimale Wettkampfbedingungen für die Nachwuchsheber aus Österreich, Tschechien, Armenien, Deutschland und der Ukraine. Die Kraftzwerge aus der Suhler Wolfsgrube hatten sich gut vorbereitet und zeigten bei einer tollen Wettkampfstimmung starke Leistungen. Gefühlt haben die Suhler in Österreich immer einen Heimkampf.