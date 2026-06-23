Beim Kräftemessen der Mitteldeutschen Meisterschaft mussten die Nachwuchsheber ihre vielseitige Ausbildung im Mehrkampf mit den athletischen Disziplinen Sprint, Schlussdreisprung und Kugelschocken sowie dem Gewichtheben unter Beweis stellen. Der AC Suhl war dabei ein starker Gastgeber und das in mehrfacher Hinsicht. Einerseits schafften die vielen Helfer optimale Wettkampfbedingungen und andererseits blieben viele der begehrten Medaillen in Suhl. Am Start waren Sportler aus Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen.