Gewichtheben: Marc Pfeiffer – Doppelter Deutscher Meister

Marc Pfeiffer krönt sich zum zweifachen Deutschen Meister – Lotta Frank überzeugt als jüngste Teilnehmerin.

Marc Pfeiffer (rechts) wird von Trainer Rolf Heyer (links) motiviert. Foto: Pavel Chatterjee

Bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren sowie der Männer und Frauen am vergangenen Wochenende in Böbingen konnte der SV 90 Gräfenroda ein beachtliches Ergebnis erzielen. Obwohl der Verein lediglich mit zwei Startern vertreten war, kehrten die Athleten mit insgesamt drei Medaillen zurück und sorgten damit für einen erfolgreichen Auftritt auf nationaler Ebene.

Im Mittelpunkt des Wettkampfgeschehens stand Marc Pfeiffer. Der Ausnahmeheber, der in einem Monat seinen 19. Geburtstag feiert, startete in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm und zeigte dort eine beeindruckende Leistung. Sowohl im Junioren- als auch im Männerwettbewerb setzte er sich gegen die Konkurrenz durch und gewann jeweils den Deutschen Meistertitel. Im Duell mit Anthony Teichert aus Plauen gelangen ihm 120 Kilogramm im Reißen sowie 152 Kilogramm im Stoßen, was ihm einen Vorsprung von insgesamt acht Kilogramm im Zweikampf einbrachte. Damit knüpfte Pfeiffer nahezu an sein jüngstes Ergebnis aus dem Bundesliga-Wettkampf in Heinsheim an. Seine persönlichen Saisonbestleistungen von 125 Kilogramm im Reißen und 153 Kilogramm im Stoßen verfehlte er jedoch knapp, wodurch er die geforderte Norm für den Bundeskader noch nicht erreichen konnte.

Weniger glücklich verlief der Wettkampf für Angelina Stenzel im Frauenfeld. Nach zwei ungültigen Versuchen im Reißen musste sie den Wettbewerb verletzungsbedingt vorzeitig beenden und konnte nicht weiter in das Wettkampfgeschehen eingreifen.

Respektable Leistung

Erfolgreich präsentierte sich hingegen Lotta Frank im Juniorinnen-Wettbewerb der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm. Die erst 16-jährige Athletin erreichte mit 61 Kilogramm im Reißen und 70 Kilogramm im Stoßen die Silbermedaille. Trotz jeweils eines Fehlversuchs in beiden Disziplinen zeigte sie eine stabile Gesamtleistung. In der Frauenwertung belegte Frank als jüngste Teilnehmerin des Starterfeldes einen respektablen fünften Platz. Im Vergleich zur Vorwoche konnte sie sich im Reißen um ein Kilogramm steigern, auch wenn ihr im Stoßen ein höheres Ergebnis noch verwehrt blieb. Der Abstand zur Goldmedaille im Juniorinnen-Wettbewerb fiel dennoch deutlich aus. red