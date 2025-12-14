Gewichtheben: Marc Pfeiffer – Doppelter Deutscher Meister

Im Mittelpunkt des Wettkampfgeschehens stand Marc Pfeiffer. Der Ausnahmeheber, der in einem Monat seinen 19. Geburtstag feiert, startete in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm und zeigte dort eine beeindruckende Leistung. Sowohl im Junioren- als auch im Männerwettbewerb setzte er sich gegen die Konkurrenz durch und gewann jeweils den Deutschen Meistertitel. Im Duell mit Anthony Teichert aus Plauen gelangen ihm 120 Kilogramm im Reißen sowie 152 Kilogramm im Stoßen, was ihm einen Vorsprung von insgesamt acht Kilogramm im Zweikampf einbrachte. Damit knüpfte Pfeiffer nahezu an sein jüngstes Ergebnis aus dem Bundesliga-Wettkampf in Heinsheim an. Seine persönlichen Saisonbestleistungen von 125 Kilogramm im Reißen und 153 Kilogramm im Stoßen verfehlte er jedoch knapp, wodurch er die geforderte Norm für den Bundeskader noch nicht erreichen konnte.