Gewichtheber Marc Pfeiffer vom SV 90 Gräfenroda gehörte zum 16-köpfigen Aufgebot des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) bei der U23- und Junioren-Europameisterschaft in Durrës/Albanien. Nachdem er bereits an der Jugend-EM teilnahm, erfolgte nun für den Hammersfelder die Premiere eine Altersstufe höher. Ausgetragen wurden die Titelkämpfe in einem Urlauberparadieses an der Adria, das in der Nähe von Tirana, der Hauptstadt Albaniens, liegt. Ein sehr schöner Austragungsort für die Meisterschaft der jungen Gewichtheber und -heberinnen aus ganz Europa.