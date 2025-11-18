Ein voller Wettkampftag liegt hinter dem Thüringer Athletenteam Suhl-Schleusingen: Sowohl die Landesliga- als auch die Bundesliga-Mannschaft der Gewichtheber bestritten am Samstag (15. November) ihren ersten Heimkampf der Saison. Mit starker Teamleistung, emotionalen Momenten und beeindruckenden Einzelerfolgen boten die Athleten den zahlreichen Zuschauern in der Sporthalle „Krone“ in Schleusingen beste Unterhaltung.