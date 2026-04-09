Eine letzte Motivation vor dem Finale in der 2. Bundesliga der Gewichtheber am kommenden Samstag, 11. April, um 17 Uhr in der Heber-Halle „Krone“ holten sich die drei Asse des ASV 1932 Schleusingen – Oskar Knauer, Johannes Kluge und William Kühnhold – beim DGJ-Supercup in Haßloch (Rheinland-Pfalz). Dieser Wettkampf ist als deutsche Mehrkampf-Meisterschaft (mit Einzelstarts) der Länderauswahlmannschaften der Altersklassen 14 bis 17 zu verstehen.