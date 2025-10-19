Trotz des Ausfalls einiger Leistungsträger setzten sich die Gewichtheber des SV 90 Gräfenroda im Thüringen-Derby der 2. Bundesliga souverän gegen das neuformierte Thüringer Athletenteam Suhl-Schleusingen durch. Das Reißen wurde mit 240 zu 138,6 Relativpunkten gewonnen, im Stoßen lautete das Ergebnis 361:234,6, sodass ein Endergebnis von 601:373,2 Relativpunkten zu Buche stand. Damit behalten die Gräfenrodaer ihre weiße Weste und liegen hinter dem TSV Heinsheim, auf dem man am nächsten Kampftag im November treffen wird, und vor dem AC St. Illgen auf Platz zwei der Tabelle. Alle drei Mannschaften haben 6:0 Punkte. Suhl-Schleusingen ist mit 0:6 Punkten Vorletzter des Zehnerfeldes.