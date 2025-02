Besser könnte es aktuell nicht laufen für den SV 90 Gräfenroda: Mit 18:0 Punkten steht die Gewichtheben-Sektion des Vereins makellos auf dem ersten Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Grund genug, um einmal bei Trainer Rene Holtmann nachzufragen, was die Ambitionen, Erwartungen und Hoffnungen für die Zukunft sind. Denn: Sollte der SV 90 Gräfenroda seinen Lauf fortsetzen, wartet am 26. April die Finalrunde der 2. Bundesliga in Heidelberg. Dort würde der SV 90 Gräfenroda gegen die Tabellenführer der anderen Staffeln antreten.