Ein packender Krimi auf der Heberbühne in Albanien: Der Thüringer Ausnahme-Gewichtheber Marc Pfeiffer vom SV 90 Gräfenroda hat bei der Junioren-Europameisterschaft (EWF) 2026 in Durrës ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. In einem dramatischen Wettkampf der Klasse bis 75 kg sicherte sich das Toptalent den 6. Platz im Zweikampf, den 5. Platz im Stoßen und knackte die begehrte Perspektivkadernorm des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber. Während vor Ort purer Jubel herrschte, fieberte die gesamte thüringische Heimat am Bildschirm mit.