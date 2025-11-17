Es gibt Tage im Gewichtheben, an denen Unmögliches möglich scheint – und genau das macht diesen Sport aus. Der SV 90 Gräfenroda reiste nach Heinsheim, um sich bestmöglich zu präsentieren und vielleicht ein kleines Pünktchen im Reißen mitzunehmen. Gegen den Tabellenführer der Gruppe B in der 2. Bundesliga erwartete die Thüringer jedoch eine nahezu unlösbare Aufgabe. Die Bad Rappenauer, viele Jahre in der 1. Liga aktiv, wollten im Kampf um den Wiederaufstieg gegen Gräfenroda eine frühe Vorentscheidung erzwingen.