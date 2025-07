Lotta Frank vom SV 90 Gräfenroda eröffnete als erste der beiden Gräfenrodaer Teilnehmerinnen die Jugendeuropameisterschaften im Gewichtheben in Madrid. Gemeinsam mit Teamkollegin Franziska Erbert, der deutschen Jugendnationalmannschaft und Nationaltrainer David Kurch reiste sie nach einem Trainingslager in Leimen in die spanische Hauptstadt.