Das Heimspiel am Wochenende (27./28. November 2026) hat für die Gewichtheber aus Suhl das perfekte Ende gefunden. Zum Abschluss der Deutschen Nachwuchsmeisterschaften hat sich Ive Bräuning in der Gewichtsklasse bis 85 Kilogramm zum neuen deutschen Jugend-Meister gewuchtet. Der 17-Jährige setzte sich in seiner Gruppe gegen acht Konkurrenten aus der gesamten Bundesrepublik durch und erhielt obendrein die Auszeichnung des relativ besten Hebers in der Altersklasse Jugend.