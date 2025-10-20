Besser konnte die Saison in der 2. Bundesliga für die Gewichtheber des SV 90 Gräfenroda nicht beginnen: Zweiter Kampf und zweiter Sieg – trotz Ausfall einer Vielzahl an Leistungsträgern wie Andre Langkabel, Carolin Geuther, Franziska Erbert und der tschechischen Nationalheber. Im prestigeträchtigen Thüringen-Derby hatte das neu formierte Thüringer Athletenteam des AC Suhl und des ASV Schleusingen diesmal keine Chance.