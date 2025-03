Der letzte Wettkampf der Saison in der 2. Bundesliga war für die Gewichtheber des Athleten-Clubs (AC) Suhl wahrscheinlich genauso spannend wie die Monate danach werden dürften. Denn wie es künftig in der 2. Bundesliga weitergeht, ist abermals völlig offen. Wie in den vorherigen Jahren plant der Bundesverband Deutscher Gewichtheber eine Umstrukturierung der Liga. In der gerade beendeten Saison teilte sich die 2. Bundesliga in vier Staffeln à fünf Mannschaften auf. In Zukunft könnten es zwei Staffeln mit jeweils zehn Mannschaften sein, sagt AC-Trainer Hartmut Böhnhardt. Eine Neuerung, die Vor- und Nachteile hätte.