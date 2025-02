Nationalmannschaftsheber: Meißens Lucas Müller packt 190 Kilogramm. Foto: AC Suhl/Hartmut Böhnhardt

Isabelle Hoffmann erzielte im Reißen mit 66 kg eine neue Bestleistung und brachte mit 145 kg im Zweikampf 66 Punkte in die Mannschaftswertung ein. Stärkster Suhler Heber war Ive Bräuning. Im Stoßen absolvierte er nur einen Versuch und erreichte mit 188 kg 70 Relativpunkte. Phoebe Feix und Lea Aßmus machten nach überstandener Krankheit einen ruhigen Wettkampfstart. Kurzfristig komplettierten Stefan Buß und Marc Vogel die Suhler Mannschaft. Stefan Buß erreichte als Mittelgewichtler mit 185 kg 34 Relativpunkte. Der frühere Suhler Leistungsträger Marc Vogel zeigte mit sechs gültigen Hebungen 230 kg im Zweikampf. Da hofft man in Suhl wieder auf ein paar Scheiben mehr zum Saisonfinale am 22. März in Görlitz bei Ligaschlusslicht KG Görlitz-Zittau.