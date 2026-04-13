Am letzten Wettkampftag der 2. Bundesliga, Staffel B im Gewichtheben trat der SV 90 Gräfenroda erstmals beim SV Germania Obrigheim an. Gräfenroda fuhr mit einer Bestleistung von 650 Punkten als Tabellenzweiter an den Neckar, lediglich zwei Punkte hinter Spitzenreiter Böbingen, und hatte theoretisch noch die Chance auf Platz Eins. Demgegenüber standen 560 Punkte seitens der Gastgeber und Platz sieben. Beide Mannschaften wollten trotz des Ausfalles einiger Leistungsträger noch einmal alles zeigen.