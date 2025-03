Im Notfall Lösungen mit dem Arbeitgeber suchen

Die Landeselternsprecherin der Kindergärten in Thüringen, Juliane Worgt, setzt darauf, dass in den meisten Fällen Notbetreuung organisiert werden kann. "Es war bisher meistens so, dass ein Stamm an Erziehern in der Einrichtung geblieben und der Rest zum Streik gegangen ist." Die Einrichtungen gingen in der Regel rechtzeitig auf die Eltern zu und versuchten, Lösungen zu finden.