München/Nürnberg (dpa/lby) - Tausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in Bayern haben für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung demonstriert. Auf dem Kornmarkt in Nürnberg kamen nach Angaben eines Verdi-Sprechers rund 8.000 Menschen zusammen, in München auf dem Marienplatz waren es nach Gewerkschaftsangaben rund 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.