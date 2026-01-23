Gewerkschaften: Stiedl bleibt DGB-Chef in Bayern – Kritik an Staatsregierung

DGB-Landeschef sieht gesetzliche Lücken im Freistaat

Vor seiner Wiederwahl kritisierte Stiedl die Sozial- und Wirtschaftspolitik der Staatsregierung. So gebe es in Bayern weder ein Bildungszeitgesetz noch ein Tariftreuegesetz, obwohl diese Instrumente in anderen Bundesländern längst etabliert seien. Mit diesen Gesetzen wird ein Weiterbildungsanspruch und die Einhaltung von tariflichen Standards bei öffentlichen Aufträgen geregelt.