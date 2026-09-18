Zeulenroda (dpa/th) - Die Erziehungswissenschaftlerin Kathrin Vitzthum führt weitere vier Jahre die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Thüringen. Als einzige Bewerberin sei die 50-Jährige erneut mit knapp 88 Prozent der Stimmen zur Landesvorsitzenden gewählt worden, teilte die Gewerkschaft mit. Sie steht bereits seit 2014 an deren Spitze. Die GEW vertritt die Interessen von Beschäftigten im Bildungsbereich - etwa an Schulen, Kindergärten und Hochschulen. Zur genauen Zahl ihrer Mitglieder in Thüringen wollte ein Sprecher auf Nachfrage keine Angabe machen.