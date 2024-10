DGB fordert stärkere Tarifbindung

Stefan Körzell aus dem DGB-Bundesvorstand sagte: "Die Wirtschaft im Ostdeutschland ist den letzten Jahren meist stärker gewachsen als in Westdeutschland, aber die Beschäftigten profitieren davon nur unterdurchschnittlich. Das muss sich dringend ändern." Der DGB dringt auf mehr Tarifverträge, mit denen höhere Löhne möglich seien. Nur rund die Hälfte der Beschäftigten arbeite mit einem Tarifvertrag. In Ostdeutschland seien es nur 44 Prozent, daher müsse die Tarifbindung wieder gestärkt werden, sagte Körzell. Besonders niedrig ist die Tarifbindung nach Angaben des DGB in Mecklenburg-Vorpommern (40 Prozent) und Brandenburg (41 Prozent). In Sachsen-Anhalt liegt sie mit 49 Prozent im Bundesdurchschnitt.