Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Tag der DGB-Forderungen den Bundestag aufgelöst und so den Weg zu dessen Neuwahl am 23. Februar freigemacht. Das Staatsoberhaupt reagierte damit auf das Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition im November und die verlorene Vertrauensfrage von Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag kurz vor Weihnachten.