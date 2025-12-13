Gewerkschaft: Kontinuität an der DGB-Spitze in Hessen und Thüringen

Bad Hersfeld - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) geht in Hessen und Thüringen mit Michael Rudolph an der Spitze in die nächsten vier Jahre. Der 48-Jährige wurde bei der Bezirkskonferenz in Bad Hersfeld mit rund 97 Prozent als Vorsitzender wiedergewählt, wie der DGB mitteilte. Rudolph hat den Posten seit 2017 inne, geht nunmehr in seine dritte Amtszeit. Auch auf dem Vizeposten gibt es keine Veränderung: Die 62 Jahre alte Renate Sternatz wurde mit rund 95 Prozent der abgegebenen Stimmen wiedergewählt.