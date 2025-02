In der Automobilbranche hingen immer noch 7 von 10 Industriebetrieben im Bezirk vom Verbrennermotor ab, während wichtige Kompensationsprojekte mit neuen Arbeitsplätzen ausblieben. Köhlinger nannte als Beispiele die gescheiterten Ansiedlungen von Wolfspeed und SVolt im Saarland sowie die Verzögerungen beim geplanten ACC-Batteriezellenwerk in Kaiserslautern. Eine Ausnahme sei die Ansiedlung des chinesischen Batterieherstellers CATL bei Erfurt. Der Gewerkschafter verlangt eine aktive Industriepolitik, bei der öffentliche Fördermittel an Tariftreue und lokale Produktionsanteile gekoppelt werden müssten.