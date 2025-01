Streikkasse "ordentlich gefüllt"

Dagegen geht es bei den Mitgliedsbeiträgen seit Jahren nach oben: Im vergangenen Jahr summierten sich die Beitragseinnahmen der IG Metall auf den Rekordwert von 642 Millionen Euro. Das Plus von 22 Millionen Euro binnen Jahresfrist erklärt die IG Metall mit Tariferhöhungen und einer wachsenden Zahl an Mitgliedern in höheren Gehaltsgruppen.