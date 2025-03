Gewerkschaft: Führungsduo für Metaller von Suhl bis Eisenach

Toni Bernheiden ist kein Unbekannter für die IG Metall. Aufgewachsen in Schmalkalden, studierte er von 2015 bis 2019 Staatswissenschaften in Erfurt. Im Anschluss arbeitete er vier Jahre in den Geschäftsstellen als Gewerkschaftssekretär und war dort für Betriebsratsgründungen, Erschließungsarbeit und Jugend zuständig, ehe er in die bayerische Bezirksleitung nach München wechselte. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen. Jetzt wird es darum gehen, die IG Metall vor Ort neu aufzustellen, um den Kampf für die Arbeitsplätze in der Region zu führen“, so Bernheiden. „Der Aderlass der letzten Jahre hat sein Spuren hinterlassen, wir haben viele gut bezahlte Industriearbeitsplätze verloren, die Folgen der Transformation und des ökologischen Umbaus sind deutlich spürbar und werden weitere Veränderungen mit sich bringen. Die Zukunft der Region ist neu zu entwickeln – eine starke IG Metall ist in der Lage, die notwendigen Akzente zu setzen im Betrieb und in der Politik. Wir müssen den Menschen eine Perspektive geben, zusammen mit Ihnen Ideen für die Zukunft der Betriebe und Produktionen entwickeln, nur so können wir die Region vor ihrem Schicksal bewahren“ , warb er bei den Delegierten.