Bei den umfangreichen Ermittlungen im Umfeld der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Thüringen interessiert sich die Justiz nun offenbar auch für das private Bautreiben eines Beschuldigten. Nach den bisherigen Ermittlungen bestünden Anhaltspunkte dafür, dass einer der Beschuldigten Baumaterial zwar über eine Servicegesellschaft der GdP bestellt und bezahlt, dieses Material aber dann bei sich privat verbaut habe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt unserer Zeitung. Während der Durchsuchungen, die es im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen auch bei dem Beschuldigten gegeben habe, seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden. „Deren Auswertung dauert noch an.“