Die Stadt Meiningen hat für dieses Jahr Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rund 11,5 Millionen Euro eingeplant. Weil der Wirtschaftsmotor in Meiningen insgesamt aber gut läuft, wird die Stadt voraussichtlich deutlich mehr Gewerbesteuern erhalten. Das könnten etwa 15 Millionen Euro werden, schätzt Bürgermeister Fabian Giesder vorsichtig ein. Von der Gewerbesteuer muss die Kommune allerdings einen Teil, die sogenannte Gewerbesteuer-Umlage, an das Land Thüringen und den Bund abführen. Dies geschieht in Form einer Vorauszahlung.