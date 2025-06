Gewerbeimmobilien: Pfandbriefbank verlässt USA - Verlust in Aussicht

US-Geschäft seit 2023 ein Problemfall

Die Probleme in den USA sind eine Corona-Folge, mit der die pbb schon lange vor der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump kämpfte. Die Pandemie und der damit verbundene massenhafte Umzug der Belegschaften ins Home Office zogen auf dem US-Büroimmobilienmarkt einen so großen Preisverfall nach sich, dass die pbb-Aktionäre 2023 nervös wurden und die Pfandbriefbank vorübergehend in den Ruf eines Sanierungsfalls geriet.