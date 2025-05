Garching (dpa/lby) - Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) sucht sich neue Betätigungsfelder: Die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Bank will nun auch Seniorenresidenzen und möblierte Apartments finanzieren. Ausgebaut werden sollen auch die Aktivitäten in der Hotelfinanzierung, wie die in Garching vor den Toren Münchens ansässige Pfandbriefbank mitteilte. Diese Aktivitäten machen demnach inzwischen 15 Prozent der "Deal-Pipeline" aus.