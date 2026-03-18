Weil die beiden Gewerbegebiete „Nord“ und „Am Schleidsberg“ am nordöstlichen Ortsrand von Geisa fast vollständig bebaut sind, aber immer wieder Anfragen von örtlichen und auswärtigen Interessenten eingehen, will die Stadt in einem dritten Bauabschnitt auf rund 12 Hektar neue Gewerbeflächen erschließen. Seit Monaten sind Stadtverwaltung, Stadtrat und das Planungsbüro Baurconsult damit beschäftigt. In seiner jüngsten Sitzung befasste sich das Ortsparlament erneut damit.