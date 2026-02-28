„Das Rechenzentrum wäre für uns ein großer Wurf“, sagt Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski mit Blick über das neu angelegte Gewerbegebiet an der Bundesstraße 19. Oberhalb von Niederschmalkalden, am Möckerser Berg, haben Bagger monatelang Erdreich geschoben. Aus Schrägen sind Terrassen entstanden, geteilt durch eine Straße, die vom Kreisverkehr am Schafstall bis hinauf zur höchsten Stelle des etwa 35 Hektar großen Gebietes führt. Links und rechts der neuen Straße liegen zehn Baufelder, eins über dem anderen, eben gemacht, unterteilt durch Böschungen, Dämme und kaskadenförmige Wasserläufe.