Ein potenzieller Meilenstein für die wirtschaftliche Entwicklung Südthüringens kündigt sich an: Im neuen Industrie- und Gewerbegebiet an der B 19 könnte sich schon bald ein hochmodernes Rechenzentrum mit integrierter Batteriespeicherung (BESS) ansiedeln. Das verkündete Bürgermeister Thomas Kaminski zur Bürgerversammlung am Montagabend in Wernshausen. Das Interesse an Neuigkeiten rund um das neue Gewerbegebiet B 19 und das interkommunale Gewerbegebiet Schmalkalden-Schwallungen war groß. Denn inzwischen sind die Baumaßnahmen voll im Gange, die Fragen (und wohl auch Gerüchte) nehmen zu, wie die Bedenken wachsen. „Jetzt sind wir auf dem Weg und können konkrete Aussagen treffen“, begründete Kaminski den Zeitpunkt der Informationsveranstaltung.