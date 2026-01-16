Memmingen (dpa/lby) - Ein Mann ist in einem Gewerbebetrieb in Memmingen unter mehreren Einbaufenstern eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 23-jährige Lagerist sollte die Fenster per Hand sichern, während ein Kollege einen längeren Sicherungsgurt holte, wie die Polizei mitteilte. Die Fenster kippten jedoch auf den Mitarbeiter. Mehrere Kollegen mussten den 23-Jährigen befreien. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.