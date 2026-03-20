Mit welcher Energie soll in Zukunft der Gewerbe- und Industriepark in Merkers versorgt werden? Die dort ansässigen Unternehmen ARJES GmbH, EuRec Environmental Technology GmbH, Henry Technologies GmbH, K+S Minerals and Agriculture GmbH, RSB Rationelle Stahlbearbeitung GmbH & Co. KG sowie die RVT Rohstoffverwertung GmbH & Co. KG wollen hierfür eine Gesamtlösung entwickeln. Als Unterstützer nehmen sie hierbei die Krayenberggemeinde, das Landratsamt Wartburgkreis, die Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (Thega) sowie die Triveda GmbH mit ins Boot. Der Gemeinderat der Krayenberggemeinde beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit einer entsprechenden Absichtserklärung.