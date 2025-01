Regensburg (dpa/lby) - Die künftige Nutzung des Galeria Kaufhof-Gebäudes in der Regensburger Innenstadt beschäftigt Stadträte und Bürger. Ein privater Investor plant ein arabisch/islamisches Kulturkaufhaus in der Immobilie. Bei der Stadtratssitzung am Donnerstagabend informierte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) über den Sachstand, nachdem es in den vergangenen drei Wochen hitzig über das Projekt debattiert worden war,