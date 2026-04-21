Gewaltverbrechen: Verdächtiger nach Bluttat in Hotel festgenommen

Ummendorf - Nach einem Angriff auf mehrere Menschen in einem Hotel in Ummendorf (Landkreis Biberach) hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 35-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler mit. Der Mann soll in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben - eine 31 Jahre alte Frau und einen 25-jährigen Mann. Es handelte sich laut Polizei dabei wohl um eine Beziehungstat. Zudem soll der 35-Jährige einen weiteren Mann leicht verletzt haben.