Nußdorf (dpa/lby) - Zwei Maskierte sollen einen 59-Jährigen in seiner Wohnung in Nußdorf (Landkreis Traunstein) angegriffen und beraubt haben. Nach Polizeiangaben wurde das Opfer leicht verletzt. Demnach sollen zwei Männer auf den 59-Jährigen eingeschlagen und Münzen sowie Schmuck erbeutet haben. Die Angreifer konnten den Angaben zufolge flüchten - trotz Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.