Gewaltverbrechen: Lebenslange Haft für Mord an Ehemann von Geliebter

Nürnberg - Ein 60 Jahre alter Mann ist am Landgericht Nürnberg-Fürth für den Mord am Ehemann seiner Geliebten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die 5. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Markus Bader sah es als erwiesen an, dass der Mann im August 2024 den damals 42-Jährigen auf dem Parkplatz vor einer Wohnanlage in Schwabach erstochen hat. Der Angeklagte hatte seine Schuld bis zuletzt geleugnet. Die Verteidigung hatte Freispruch verlangt.