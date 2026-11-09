Gewaltverbrechen in Polen Todesschütze von Krakau kann noch nicht vernommen werden

Die Spurensicherung ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte der Nachrichtenagentur PAP, ein Opfer sei im Inneren eines Geschäfts getötet worden, ein weiteres am Eingang eines Ladens und ein drittes in der Nähe der Marienkirche, wo sich die Stellplätze für die bei Touristen beliebten Pferdekutschen befinden. Drei weitere Menschen - bei denen es sich allem Anschein nach ebenfalls um Zufallsopfer handelte - seien an einer Straßenkreuzung am Rande des Marktplatzes (Rynek Glowny) getötet worden.