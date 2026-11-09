Gewaltverbrechen in Polen Todesschütze von Krakau kann noch nicht vernommen werden

Krakau - Nach dem Anschlag mit sechs Toten und vielen Verletzten im polnischen Krakau geht das Rätselraten um die Motive des Täters weiter. Aufgrund der Schwere des Verbrechens ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Terrorismus gegen den 24-jährigen Polen, der verdächtigt wird, zuvor auch seine Schwester und beide Eltern erschossen zu haben. Wegen der landesweiten Staatstrauer änderten Radio- und Fernsehsender ihr Programm und strichen Unterhaltungssendungen, Theater sagten ihre Vorführungen ab und Konzerte wurden mit einer Schweigeminute begonnen.