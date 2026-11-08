Gewaltverbrechen in Polen Staatstrauer nach tödlichen Schüssen in Krakau

Krakau - Nach dem verheerenden Gewaltverbrechen in der Innenstadt von Krakau trauert Polen um die zahlreichen Opfer und rätselt weiter über das Motiv des Täters. Er erschoss am Samstag aus einem Auto heraus sechs Zufallsopfer auf dem Hauptmarktplatz und verletzte mehr als ein Dutzend Menschen, bevor Polizisten ihn mit Schüssen außer Gefecht setzen konnten. Im Haus des lebensgefährlich verwundeten Angreifers wurden später drei weitere Tote entdeckt - wahrscheinlich Familienangehörige des Mannes, wie Regierungschef Donald Tusk mitteilte. Staatspräsident Karol Nawrocki kündigte für Sonntag und Montag eine landesweite Staatstrauer an.