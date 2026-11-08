Gewaltverbrechen in Polen Staatstrauer nach tödlichen Schüssen in Krakau

"Im ersten Moment hat großes Chaos geherrscht. Die Menschen haben begonnen, sich hektisch zu bewegen, ich habe umgestürzte Tische gesehen", sagte eine Person dem TV-Sender Polsat News. "Plötzlich ist ein Auto herangefahren, und ein Mann hat begonnen, aus dem Fenster des Wagens zu schießen", berichtete ein weiterer Augenzeuge. Der Angreifer habe einen Helm oder eine Maske getragen, sein Gesicht sei nicht zu sehen gewesen.

Spurensicherung läuft

Die Spurensicherung am Tatort sollte bis mindestens Sonntag dauern, sagte Justizminister Waldemar Zurek am Samstagabend. Zeugen wurden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Zurek kündigte eine harte Bestrafung des Täters an.

Regierungschef Tusk und sein Innenminister machten sich noch am Samstag auf den Weg nach Krakau. Die Universitätsstadt hat mehr als 800.000 Einwohner und ist als Teil des Unesco-Welterbes ein beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt.