Gewalttaten mit Ansage? Kriminologin: Amoktaten und Anschläge kündigen sich oft an

Ihr "Beratungsnetzwerk Amokprävention" richtet sich an Menschen, die sich mit ihren Beobachtungen über Menschen, die sich im Netz oder in ihrem Umfeld auffällig verhalten, entweder nicht selbst an die Polizei wenden wollen oder sich von den Beamten nicht ernst genommen fühlen. Aktuell sei "wirklich mehr Dampf im Kessel", sagt sie. Mit durchschnittlich zwei Anfragen pro Tag sei das Netzwerk momentan stärker gefragt als sonst.